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В Киеве рухнула строительная площадка высотного крана и задавила мужчину
22.12.2016 15:39

В Киеве рухнула строительная площадка высотного крана и задавила мужчину

В четверг, 22 декабря, в Киеве на улице Лобачевского, где проходят строительные работы, с высотного крана упала монтажная площадка, в результате чего погиб один человек, еще двое получили серьезные травмы.

По словам начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Романа Ткачука, бригада в то время проводила демонтаж одного из подъемных кранов и в какой-то момент монтажная площадка рухнула.

Помимо этого сообщается, что один мужчина погиб, упав на землю, двое рабочих застряли между креплениями на 60-метровой высоте. На место сразу приехали машины скорой помощи и пытаются спасти жизни двум пострадавшим.

Спасатели соответствующей службы погрузили мужчин с переломами рук и ног в спасательную бадью, спустили вниз и передали медикам скорой.

В текущее время сотрудники правоохранительных органов расследуют причины происшествие, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, стало известно о пяти пострадавших во время демонтажа МАФов на улице Политехнической в Киеве. Среди пострадавших двое полицейских. 

В общей сложности столичная полиция получила пять сообщений от врачей о предоставлении медицинской помощи пострадавшим на улице Политехнической. Среди них - двое работников полиции. Также в полицию поступило более 10 сообщений, касающихся этих событий.

Теги материала: кран, стройка, пострадавшие, жертвы, Киев
Новости СМИ2
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