В Японии случился пожар в более 140 зданиях

MIGnews.com.ua

В японском городе Итоигава, что в префектуре Ниигата, случился пожар в более чем 140 зданиях. Об этом передает AP .

Вначале загорелся китайский ресторан, а потом порывы ветра распространили огонь на соседние здания. Порывы ветра достигают 24,2 м/с. Ветер также усложняет пожарным тушить огонь.

Местные власти призвали к эвакуации 586 человек, которые проживают в 273 домах.

Причину пожара на данный момент выясняют.

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