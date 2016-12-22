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Наушники от iPhone едва не обезглавили 16-летнего мотоциклиста
22.12.2016 15:07

Наушники от iPhone едва не обезглавили 16-летнего мотоциклиста  Фоторепортаж

Австралийского подростка Брэдли Уиллоуби (Bradley Willoughby) едва не обезглавили наушники от iPhone во время аварии на мотоцикле. Об этом сообщает Dailymail.

16-летний Уиллоуби ехал на ферму своей семьи и неудачно приземлился после прыжка на мотоцикле и повредил его дроссель. После этого его с мотоциклом отбросило прямо на забор из колючей проволоки, где он сломал лодыжку и поранил живот. Но самый большой вред был нанесен его шее - глубокие рваные прошли всего в нескольких сантиметрах после того, как наушники застряли в заборе. 

"У Брэдли был его iPhone в кармане с воткнутыми в разъем наушниками. Поскольку другой конец был внутри его шлема в момент удара об забор - проволока забора потянула наушники прямо через его горло", - рассказала его мать журналистам. 

"Никто не понимает, но шнур внутри наушников является тонкой медной проволоки, который прорезал часть мышцы. Ему очень повезло, что он не перерезал трахею. Вы думаете, что это просто наушники, вы можете разбить их руками, вырезать их ножницами, но никогда бы не подумали, что они могут сделать что-то вроде этого. Но при правильных обстоятельствах и при правильном давлении они могут", - рассказала она.

Брэдли сломал обе берцовые кости - большуи и малую - и ему требуется два больших винта и пластину шесть дюймов длиной, чтобы стабилизировать его кости. С момента аварии он перенес две операции: на шее и на ноге. 

'Не носите проводные наушники под шлемом на мотоцикле, это потенциально опасно для жизни", - обратилась его мать.

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, американец нашел утонувший в озере год назад iPhone 4, который оказался рабочим.

Теги материала: iPhone, авария, наушники, мотоцикл
Новости СМИ2
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