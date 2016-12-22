В Бельгии главного аудитора НАТО обнаружили мертвым

MIGnews.com.ua

В Бельгии, в городе Анденн, обнаружили тело главного аудитора Североатлантического альянса (НАТО) Ив Шанделона. Об этом передают местные СМИ .

Тело обнаружили в 140 км от места работы мужчины и в 100 км от города Ленс, в котором он жил. Рядом с телом нашли также незарегистрированное оружие.

Шанделон руководил вопросами по борьбе с терроризмом. По словам людей, приближенных к главному аудитору НАТО, в последнее время ему на телефон приходили "странные звонки".

Сейчас ведется следствие. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, НАТО рассматривает присутствие своих военно-воздушных и военно-морских сил в Черном море. Поэтому, если кто-то нападет на одного из союзников, эта атака будет расцениваться как нападение на весь Альянс.