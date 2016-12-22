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В Бельгии главного аудитора НАТО обнаружили мертвым
22.12.2016 14:03

В Бельгии главного аудитора НАТО обнаружили мертвым

В Бельгии, в городе Анденн, обнаружили тело главного аудитора Североатлантического альянса (НАТО) Ив Шанделона. Об этом передают местные СМИ.

Тело обнаружили в 140 км от места работы мужчины и в 100 км от города Ленс, в котором он жил. Рядом с телом нашли также незарегистрированное оружие.

Шанделон руководил вопросами по борьбе с терроризмом. По словам людей, приближенных к главному аудитору НАТО, в последнее время ему на телефон приходили "странные звонки".

Сейчас ведется следствие. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, НАТО рассматривает присутствие  своих военно-воздушных и военно-морских сил в Черном море. Поэтому, если кто-то нападет на одного из союзников, эта атака будет расцениваться как нападение на весь Альянс. 

Теги материала: НАТО, Бельгия, смерть
Новости СМИ2
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