Теракты в Мосуле: погибли как минимум 30 человек

MIGnews.com.ua

В иракском городе Мосул, на контролируемой военными территории, произошло три теракта, в результате которых погибло не менее 30 человек. Об этом сообщает агентство ЭФЭ , ссылаясь на источник в силах безопасности.

Смертники взорвали три заминированных автомобиля. Мишенями террористов были военные и гражданские.

Иракские военные и ополченцы проводят в Мосуле операцию по очистке города от экстремистов из ИГ, которая запрещена в РФ.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, за информацию о совершившем теракт в Берлине полиция обещает €100 тыс. Полиция уже давно наблюдает за подозреваемым в терактах на новогодней ярмарке.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, у главного вокзала в швейцарском городе Цюрих произошла стрельба, в результате которой пострадало трое человек.