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СБУ: Из Европы в Одессу поставлялись сотни психотропных таблеток почтой
22.12.2016 13:23

СБУ: Из Европы в Одессу поставлялись сотни психотропных таблеток почтой  Фоторепортаж

В четверг, 22 декабря, в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал контрабандной поставки психотропных препаратов из Европы.

Об этом информирует  пресс-центра СБУ.

Согласно сообщению пресс-центра, правоохранители задержали двух наркодельцов в одном из почтовых отделений Одессы при получении международного отправления.

Как отмечается, сотрудникам спецслужбы удалось обнаружить в пакете, отправленного в одной из стран Бенилюкса, пятьсот таблеток психотропного препарата МДМА.

При обысках по месту жительства злоумышленников оперативники СБ Украины изъяли три пакета с наркотическим веществом PVP и обнаружили нарколабораторию, в которой дельцы планировали изготавливать товар на продаже.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. В текущее время проводятся досудебные расследования.

Для справки: Экстази (MDMA) — дорогой и опасный наркотик, очень распространённый в обществе. Смертность из-за приёма этого препарата очень высока. Описано множество случаев, когда летальный исход возникал уже после первого применения. Уже давно этот наркотик превратился в "клубный" и с тех пор, количество поступающих в реанимацию пациентов с передозировкой, возросло в сотни раз.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее, Государственная пограничная служба порекомендовала гражданам Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию без крайней необходимости, потому что при пересечении границы украинцев пытается вербовать ФСБ России.

Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян  подчеркивает, что российские пограничники изымают у граждан Украины телефоны и паспорта, спецслужбы запугивают их и угрожают запретить въезд на территорию РФ, задают вопросы об участии в АТО, сотрудничестве с СБУ. Иногда вымогают деньги.

Теги материала: препараты, экстази, наркотики, Одесса, СБУ, контрабанда
Новости СМИ2
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