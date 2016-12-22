СБУ: Из Европы в Одессу поставлялись сотни психотропных таблеток почтой

MIGnews.com.ua

В четверг, 22 декабря, в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал контрабандной поставки психотропных препаратов из Европы.

Об этом информирует пресс-центра СБУ.

Согласно сообщению пресс-центра, правоохранители задержали двух наркодельцов в одном из почтовых отделений Одессы при получении международного отправления.

Как отмечается, сотрудникам спецслужбы удалось обнаружить в пакете, отправленного в одной из стран Бенилюкса, пятьсот таблеток психотропного препарата МДМА.

При обысках по месту жительства злоумышленников оперативники СБ Украины изъяли три пакета с наркотическим веществом PVP и обнаружили нарколабораторию, в которой дельцы планировали изготавливать товар на продаже.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. В текущее время проводятся досудебные расследования.

Для справки: Экстази (MDMA) — дорогой и опасный наркотик, очень распространённый в обществе. Смертность из-за приёма этого препарата очень высока. Описано множество случаев, когда летальный исход возникал уже после первого применения. Уже давно этот наркотик превратился в "клубный" и с тех пор, количество поступающих в реанимацию пациентов с передозировкой, возросло в сотни раз.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее, Государственная пограничная служба порекомендовала гражданам Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию без крайней необходимости, потому что при пересечении границы украинцев пытается вербовать ФСБ России.