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В Сети появилось видео взрыва на "Коломенской"
Фото: ТАСС
22.12.2016 12:25

В Сети появилось видео взрыва на "Коломенской"  Видеорепортаж

В Сети появилось видео взрыва в вестибюле станции метро "Коломенская" (Москва) – этот момент зафиксировала камера видеорегистратора проезжающего мимо автомобиля.

Пассажиры метро слышали громкий хлопок и заметили задымление в переходе. После взрыва в вестибюле частично разрушились конструкции и  вылетели стекла у выходов из подземного перехода на проспекте Андропова и со стороны Нагатинской улицы.

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что стекла разлетелись на проезжающие машины. "Было очень страшно, я кинулся к ребенку. Я успел дать по тормозам и закрыть ребенка, жена даже удивилась. Было очень страшно, взрыв был очень сильным. До сих пор нахожусь в шоке, трясет немного. Ребенка отправили на такси домой, он не пострадал. Ребенок весь в мелком стекле до трусов, его раздели", - сказал очевидец Николай.

"Ехал мимо во время взрыва, пострадал не сильно, машина — да. Я ехал и смотрел вперед, боковым зрением увидел вспышку и дым, шум. Все полетело, я даже не понял сначала. Взрывов было два: поменьше и сильне", - сказал еще один очевидец. 

Свидетель Виталий в своем Instagram описывает произошедшее так: "Сильный взрыв и огромное пламя вырвались из перехода, куски фасада, стекла разлетелись метров на 50 если не больше. Одного вынесли сразу, вроде живой, но явно контуженный и оглушенный, потом вынесли второго, на вид он получше выглядел но тоже явно оглушен". 

Станция метро работала в штатном режиме, движение на Замоскворецкой линии не прерывалось.

Московское управление Следственного комитета проводит доследственную проверку "по факту нарушения требований охраны труда". Подрядчиком, по словам представителя подземки, является ООО "Рост-Е".  Начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов заявил, что компания, занимавшаяся ремонтом в вестибюле станции "Коломенская", отстранена от работ на время проверки.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, взрыв прогремел в южном подземном переходе у станции метро "Коломенская" на проспекте Андропова в Москве. 

По материалам Life, Газета.ruКомсомольская правда 

Теги материала: Москва, метро, взрыв, видео
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