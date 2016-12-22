Во Львове девушка покончила с собой, выпрыгнув из окна госпиталя

MIGnews.com.ua

Во вторник, 20 декабря, во Львове из окна на лестничной площадке между 6 и 7 этажом военного госпиталя выбросилась молодая женщина.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, передает УНИАН.

По ее словам, около 20.00 из окна корпуса Военно-медицинского клинического центра западного региона во Львове по улице Лычаковской выпрыгнула женщина и погибла на месте падения от полученных тяжелых травм.

По предварительной информации, погибшая совершила самоубийство.

Отмечается, что при погибшей не было удостоверяющих личность документов.

Кроме того, женщина была одета в верхнюю одежду и медицинский персонал не опознал ее, как пациентку.

Праоохранители установили личность погибшей. Это оказалась 29-летняя жительница Львова.

Сейчас следователи расследуют мотивы самоубийства, а также все обстоятельства происшествия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве молодая 25-летняя девушка выпала из окна 11 этажа , в результате чего погибла на месте. Прохожие увидели рядом с домом окровавленное тело девушки и сразу вызвали скорую помощь. Однако, приехав на место происшествия, медики не смогли спасти пострадавшую, поскольку в результате падения она получила несовместимые с жизнью травмы.



