Во Львове девушка покончила с собой, выпрыгнув из окна госпиталя

Во вторник, 20 декабря, во Львове из окна на лестничной площадке между 6 и 7 этажом военного госпиталя выбросилась молодая женщина.
Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, передает УНИАН.
По ее словам, около 20.00 из окна корпуса Военно-медицинского клинического центра западного региона во Львове по улице Лычаковской выпрыгнула женщина и погибла на месте падения от полученных тяжелых травм.
По предварительной информации, погибшая совершила самоубийство.
Отмечается, что при погибшей не было удостоверяющих личность документов.
Кроме того, женщина была одета в верхнюю одежду и медицинский персонал не опознал ее, как пациентку.
Праоохранители установили личность погибшей. Это оказалась 29-летняя жительница Львова.
Сейчас следователи расследуют мотивы самоубийства, а также все обстоятельства происшествия.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве молодая 25-летняя девушка выпала из окна 11 этажа, в результате чего погибла на месте. Прохожие увидели рядом с домом окровавленное тело девушки и сразу вызвали скорую помощь. Однако, приехав на место происшествия, медики не смогли спасти пострадавшую, поскольку в результате падения она получила несовместимые с жизнью травмы.