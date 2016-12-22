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Разрушительное землетрясение произошло возле Японии и Марианских островов
22.12.2016 11:50

Разрушительное землетрясение произошло возле Японии и Марианских островов

В среду, 21 декабря, землетрясение магнитудой 6,2 балла прокатилось юго-восточными берегами Японии. Об этом сообщает Страна.ua.

По данным источника, эпицентр землетрясения зафиксировали в 18:43 по киевскому времени.

Стоит отметить, что такие данные предоставили в Алтае-Саянском филиале Геофизической службы РАН.

Кроме этого, под угрозой разрушений оказались Марианские и Бонинские острова. Последние являються групой из 40 островов и частью Токио.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Посольство Украины в Японии порекомендовало украинцам, находящимся в префектурах Фукусима, Иватэ, Мияги, Ибараки и Чиба, покинуть прибрежные районы из-за опасности возникновения цунами в результате землетрясения.

Напомним, число погибших в землетрясении в индонезийской провинции Ачех превысило 90 человек.

Теги материала: землетрясение, Япония, острова, разрушения
Новости СМИ2
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