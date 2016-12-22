В Киеве 30 неизвестных мужчин разгромили офис и избили охранников

MIGnews.com.ua

В четверг, 22 декабря, 30 неизвестных мужчин разгромили офисное помещение в торговом центре в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что около 30 мужчин ворвались на второй этаж офисного помещения, избили охранников и повредили имущество.

Правоохранители доставили всех участников происшествия в райуправление полиции.

По факту правонарушения открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований.

На данный момент правоохранители проводят все необходимые следственные действия для установления обстоятельств совершения преступления.