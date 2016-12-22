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В Киеве столкнулись ВАЗ и военный УАЗ
Фото: ДТП.kiev.ua
22.12.2016 10:59

В Киеве столкнулись ВАЗ и военный УАЗ  Фоторепортаж

В Киеве на Троещине произошло очередное ДТП - столкнулись ВАЗ и военный УАЗ. Об этом на своей странице в Facebook сообщает ДТП.kiev.ua.

Авария произошла в районе Троещинского рынка в ночь на 22 декабря. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ не пропустил армейский УАЗ.

В результате ДТП пострадали три человека.

На месте аварии работали патруль полиции и следственно-оперативная группа.

Фото ДТП.kiev.ua

Как сообщал MIGnews.com.uа, 20 декабря в Луганской области на 117 км автодороги Т-13-02 КПП Танюшевка -Старобельск - Артемовск произошло столкновение автобуса Mercedes Benz с военным автомобилем УАЗ-3741

Теги материала: Киев, ДТП, фото
Новости СМИ2
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