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В переходе московского метро прогремел взрыв
Фото: ТАСС
22.12.2016 10:00

В переходе московского метро прогремел взрыв  Фоторепортаж

В подземном переходе станции метро "Коломенская" на юге Москвы прогремел взрыв, в результате чего пострадали четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Москвы. 

"Взрыв произошел в подземном переходе у станции метро "Коломенская" на проспекте Андропова. Тяжелые травмы и ожоги получили два человека, еще у одного пострадавшего ранение средней тяжести", - заявили в экстренных службах.

В момент взрыва в южном переходе станции находились только рабочие, так как он закрыт на ремонт. По словам очевидца, на площади 5 кв. метров, но оно уже ликвидировано. На месте работают пожарные и бригады скорой помощи. Место взрыва оцепили сотрудники полиции, вход в переход закрыт.

В ГУ МЧС по Москве заявили, что в переходе взорвался газовый баллон. В правоохранительных органах сообщили, что причиной взрыва стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. "Криминальной подоплеки во взрыве нет. Причина - разгерметизация газового баллона при проведении сварочных работ из-за нарушения техники безопасности", - сказал источник.

По данным МЧС, станция метро "Коломенская" работает в обычном режиме. Движение по Замоскворецкой линии осуществляется по графику.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 21 декабря на  платформе станции Харьковского метрополитена "Метростроителей" произошло задымление. Сотрудники соответствующей службы провели операцию по эвакуации пассажиров. 

Теги материала: Москва, метро, взрыв
Новости СМИ2
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