В переходе московского метро прогремел взрыв

MIGnews.com.ua

В подземном переходе станции метро "Коломенская" на юге Москвы прогремел взрыв, в результате чего пострадали четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы Москвы.

"Взрыв произошел в подземном переходе у станции метро "Коломенская" на проспекте Андропова. Тяжелые травмы и ожоги получили два человека, еще у одного пострадавшего ранение средней тяжести", - заявили в экстренных службах.

В момент взрыва в южном переходе станции находились только рабочие, так как он закрыт на ремонт. По словам очевидца, на площади 5 кв. метров, но оно уже ликвидировано. На месте работают пожарные и бригады скорой помощи. Место взрыва оцепили сотрудники полиции, вход в переход закрыт.

В ГУ МЧС по Москве заявили, что в переходе взорвался газовый баллон. В правоохранительных органах сообщили, что причиной взрыва стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. "Криминальной подоплеки во взрыве нет. Причина - разгерметизация газового баллона при проведении сварочных работ из-за нарушения техники безопасности", - сказал источник.

По данным МЧС, станция метро "Коломенская" работает в обычном режиме. Движение по Замоскворецкой линии осуществляется по графику.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 21 декабря на платформе станции Харьковского метрополитена "Метростроителей" произошло задымление. Сотрудники соответствующей службы провели операцию по эвакуации пассажиров.