Российские хакеры два года отслеживали украинскую артиллерию с помощью Android

MIGnews.com.ua

С конца 2014 до 2016 года российские хакеры следили за украинской артиллерией с помощью вредоносного приложения на устройствах с операционной системой Android.

Об этом со ссылкой на отчет компании по кибербезопасности CrowdStrike сообщает Reuters.

Как сообщается, приложение устанавливало связь и географические координаты через заражения устройств, которые могли быть использованы для нанесения удара по украинской артиллерии.

Стоит отметить, что с помощью одной из версий этой программы был взломан Национальный комитет Демократической партии США.

В отчете утверждается, что российская хакерская группа, именуемая как "Фантастический Медведь", несет ответственность за кибератаку.

"Они не могут быть независимыми от группы или преступной группировки, они должны находиться в тесном контакте с российскими военным", - говорится в докладе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин заявил, что разведывательные беспилотники Raven RQ-11B Analog Raven Systems, полученные Украиной от США, являются неэффективными . В руководстве ВСУ утверждают, что американские беспилотники незащищены от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы.

Также советник начальника Генштаба считает, что у этих беспилотников слишком короткий срок работы от батареи, что мешает им выполнять главную задачу − разведку артиллерийских позиций врага.