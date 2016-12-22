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Вблизи Японии произошло разрушительное землетрясение
22.12.2016 08:43

Вблизи Японии произошло разрушительное землетрясение

Вечером в среду, 21 декабря, в водах Тихого океана в 704 км на юго-восток от острова Титидзима, принадлежащему японским островам Огасавара, зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла.

Об этом информирует пресс-служба Алтае-Саянского филиала Геофизической службы Российской академии наук.

Сообщается, что эпицентр землетрясения имел координаты 22.07 градуса северной широты и 145.45 градуса восточной долготы.

Сейсмологи оценили интенсивность землетрясения в его эпицентре как "разрушительное".

Как известно, острова Огасавара, также известны как Бонинские острова, - это группа из более 40 небольших островов, находящихся между Марианскими островами и Японией. Они являются частью Токио.

Как сообщал MIGnews.com.ua, утром 22 ноября в Японии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,3. Очаг находился на глубине 10 километров близ побережья префектуры Фукусима. После землетрясения произошло цунами. Волны достигали 1,4 метра.

Спустя два дня на северо-востоке и востоке Японии в ночь на четверг, 24 ноября, произошло очередное землетрясение магнитудой 6,1 балла. Подземные толчки затронули в частности префектуры Ибараки, Мияги, Ямагата, Тотиги, Сайтама, Тиба, а также префектуру Фукусима.

Теги материала: Япония, землетрясение, Тихий океан, острова
Новости СМИ2
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