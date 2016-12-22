Вблизи Японии произошло разрушительное землетрясение

MIGnews.com.ua

Вечером в среду, 21 декабря, в водах Тихого океана в 704 км на юго-восток от острова Титидзима, принадлежащему японским островам Огасавара, зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла.

Об этом информирует пресс-служба Алтае-Саянского филиала Геофизической службы Российской академии наук.

Сообщается, что эпицентр землетрясения имел координаты 22.07 градуса северной широты и 145.45 градуса восточной долготы.

Сейсмологи оценили интенсивность землетрясения в его эпицентре как "разрушительное".

Как известно, острова Огасавара, также известны как Бонинские острова, - это группа из более 40 небольших островов, находящихся между Марианскими островами и Японией. Они являются частью Токио.

Как сообщал MIGnews.com.ua, утром 22 ноября в Японии произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,3. Очаг находился на глубине 10 километров близ побережья префектуры Фукусима. После землетрясения произошло цунами . Волны достигали 1,4 метра.