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В Сеть выложили видео крушения Boeing 727
22.12.2016 08:30

В Сеть выложили видео крушения Boeing 727  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В Сети появилось видео крушения грузового самолета Boeing 727 в аэропорту Пуэрто-Карреньо (Колумбия) 20 декабря 2016 года, пишет Сегодня

Очевидцам удалось снять момент взлета лайнера – он с трудом набирает высоту и пролетает очень низко над ограждением. Самолет успел подняться в небо, но практически сразу рухнул на землю и загорелся.

Информации о том, почему самолет не смог набрать высоту и упал, пока нет. По предварительным данным, его перегрузили в аэропорту и пилот не рассчитал длину взлетной полосы. 

 

Как сообщал MIGnews.com.uа, Boeing 727 разбился при взлете. Из 6 пассажиров трое погибли, двое сильно травмированы, еще один пассажир пропал без вести. 

Теги материала: самолет, крушение, Колумбия, видео
Новости СМИ2
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