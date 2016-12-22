В Сеть выложили видео крушения Boeing 727

MIGnews.com.ua

В Сети появилось видео крушения грузового самолета Boeing 727 в аэропорту Пуэрто-Карреньо (Колумбия) 20 декабря 2016 года, пишет Сегодня.

Очевидцам удалось снять момент взлета лайнера – он с трудом набирает высоту и пролетает очень низко над ограждением. Самолет успел подняться в небо, но практически сразу рухнул на землю и загорелся.

Информации о том, почему самолет не смог набрать высоту и упал, пока нет. По предварительным данным, его перегрузили в аэропорту и пилот не рассчитал длину взлетной полосы.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Boeing 727 разбился при взлете. Из 6 пассажиров трое погибли, двое сильно травмированы, еще один пассажир пропал без вести.