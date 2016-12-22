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Количество погибших от отравления "Боярышником" достигло 64 человек
22.12.2016 07:39

Количество погибших от отравления "Боярышником" достигло 64 человек

Число погибших от отравления концентратом "Боярышник" достигло 64 человек, всего 109 человек пострадали.

Об этом сообщат министерство здравоохранения Иркутской области, передает ТАСС.

"Полиция сообщает уже о 64 погибших. Эти данные переданы правоохранителями в единую дежурную диспетчерскую службу Иркутска", - сказал представитель администрации города.

По информации регионального минздрава, на данный момент в больницах с отравлением остаются 37 человек.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в понедельник, 19 декабря, в российском городе Иркутске произошло массовое отравление спиртосодержащим продуктом, предположительно, "Боярышником".

Во вторник, 20 декабря, министерство здравоохранения Иркутского региона сообщило, что количество отравившихся настойкой боярышника составляет 97 человек, летальным исходом окончились 58 случаев.

Позже по делу о массовом отравлении "Боярышником" в российском городе Иркутске были арестованы одиннадцать человек.

Теги материала: отравление, Россия, погибли, спирт
Новости СМИ2
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