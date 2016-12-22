Теракт в Берлине: За информацию о терористе полиция обещает €100 тыс

MIGnews.com.ua

За подозреваемым в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине немецкие правоохранительные органы наблюдали еще до трагедии, сообщает Русская служба ВВС.

По информации СМИ, 24-летнего выходца из Туниса Аниса Амри взяли под наблюдение по подозрению в планировании ограбления. Вырученные грабежом средства он якобы планировал пустить на покупку оружия.

За Амри в Берлине наблюдали с марта по сентябрь, утверждает пресса со ссылкой на собственные источники. За это время он был замечен в продаже наркотиков в берлинском парке и потасовке в баре, а затем просто перестал появляться в привычных местах. Из-за недостатка улик наблюдение сняли.

Германская полиция признала, что до нападения Амри находился в списке потенциально опасных лиц, которые должны подвергаться регулярным проверкам.

Ходатайство Амри о получении убежища, поданное после приезда в Германию, отклонили еще в юне, но его не выслали из-за того, что в Тунисе мужчине не предоставляли необходимые документы.

Тунисца разыскивают по всей Европе, где действует шенгенское соглашение. Он может быть вооружен и опасен. За информацию о его местонахождении объявлена награда в 100 тыс. евро.

Ордер на арест Аниса Амри

Как сообщал MIGnews.com.uа, польский телеканал TVN24 BiS создал видеореконструкцию теракта в Берлине.

Немецкий новостной сайт Bild опубликовал фото гражданина Туниса Аниса А, который подозревается в совершении теракта.