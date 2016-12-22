ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27,15
Главная - Происшествия
Теракт в Берлине: За информацию о терористе полиция обещает €100 тыс
Фото: Bild
22.12.2016 07:00

Теракт в Берлине: За информацию о терористе полиция обещает €100 тыс

За подозреваемым в нападении на рождественскую ярмарку в Берлине немецкие правоохранительные органы наблюдали еще до трагедии, сообщает Русская служба ВВС

По информации СМИ, 24-летнего выходца из Туниса Аниса Амри взяли под наблюдение по подозрению в планировании ограбления. Вырученные грабежом средства он якобы планировал пустить на покупку оружия.

За Амри в Берлине наблюдали с марта по сентябрь, утверждает пресса со ссылкой на собственные источники. За это время он был замечен в продаже наркотиков в берлинском парке и потасовке в баре, а затем просто перестал появляться в привычных местах. Из-за недостатка улик наблюдение сняли.

Германская полиция признала, что до нападения Амри находился в списке потенциально опасных лиц, которые должны подвергаться регулярным проверкам.

Ходатайство Амри о получении убежища, поданное после приезда в Германию, отклонили еще в юне, но его не выслали из-за того, что в Тунисе мужчине не предоставляли необходимые документы.

Тунисца разыскивают по всей Европе, где действует шенгенское соглашение. Он может быть вооружен и опасен. За информацию о его местонахождении объявлена награда в 100 тыс. евро.

Ордер на арест Аниса Амри

Как сообщал MIGnews.com.uа, польский телеканал TVN24 BiS создал видеореконструкцию теракта в Берлине. 

Немецкий новостной сайт Bild опубликовал фото гражданина Туниса Аниса А, который подозревается в совершении теракта.

Теги материала: Берлин, теракт, полиция
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Теракты в Мосуле: погибли как минимум 30 человек
Важное
Теракты в Мосуле: погибли как минимум 30 человек
Во Львове девушка покончила с собой, выпрыгнув из окна госпиталя
Важное
Во Львове девушка покончила с собой, выпрыгнув из окна госпиталя
В Киеве 30 неизвестных мужчин разгромили офис и избили охранников
Важное
В Киеве 30 неизвестных мужчин разгромили офис и избили охранников  Фоторепортаж
Бронетехника окружила улицы Будапешта в целях безопасности
Важное
Бронетехника окружила улицы Будапешта в целях безопасности  Фоторепортаж
Полицейские в Киеве во время спецоперации ранили мужчину
Важное
Полицейские в Киеве во время спецоперации ранили мужчину  Видеорепортаж
Бывший и нынешний депутаты от Оппозиционного блока устроили драку
Важное
Бывший и нынешний депутаты от Оппозиционного блока устроили драку

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
Эксклюзив  Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
22.12.2016
10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
Эксклюзив  10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
22.12.2016
Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
Эксклюзив  Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
21.12.2016
"После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
Эксклюзив  "После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
21.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Если у меня счет в ПриватБанке, то я:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26,6000 27,1500
EUR 28,0000 29,0000
RUR 0,4200 0,4600
BTC 737,9850 815,6676
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика