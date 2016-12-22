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Штаб АТО: Талаковка попала под вражеский огонь из вооружения БМП
22.12.2016 06:25

Штаб АТО: Талаковка попала под вражеский огонь из вооружения БМП

По состоянию на 6:00 четверга, 22 декабря, незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"За прошедшие сутки боевики продолжили обстрелы наших позиций по всем направлениям. Всего за сутки произошли 24 обстрела", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении российские оккупанты вели огонь из 122-мм артиллерии по украинским позициям под Новогригорьевкой. Также под минометный огонь попали Красногоровка и Павлополь. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся вражеский огонь по Талаковке, Широкину и Марьинке. Около Талаковки был зафиксирован вражеский огонь из вооружения БМП.

В Луганской области боевики стреляли из гранатометов по украинским позициям под Золотым, Новоалександровкой, Новозвановкой и Станицей Луганской. Также около Станицы Луганской вел огонь снайпер.

В Донецкой области боевики неоднократно применяли 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы и стрелковое оружие по украинским позициям вблизи Луганского, Новгородского и Авдеевки.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 21 декабря,  пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер рассказала о позиции украинской стороны в отношении разведения разведения сил и средств на Донбассе: Украина добивается, чтобы в районе населенных пунктов Дебальцево, Саханка,  Кумачево, Комсомольское произошла демилитаризации.

Теги материала: АТО, боевики, обстрел, Донбасс, ВСУ
Новости СМИ2
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