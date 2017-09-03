Вследствие удара молнии во Франции пострадали не менее 15 человек

MIGnews.com.ua

В субботу, 2 сентября, как минимум 15 местных жителей получили травмы в результате удара молнии в дерево на территории Франции, передает УНН, ссылаясь на France Info.

Сообщается, что происшествие случилось во время проведения местного музыкального фестиваля в коммуне Азраил в субботу около 16:00.

Так, во время проведения фестиваля людей застал мощный ливень, из-за него гости были вынуждены спрятаться под тент, через который проходило одно из деревьев. Так во время ударов молнии один из разрядов ударил в данное дерево, вследствие чего пострадали не менее 15 человек, стоящих под тентом.

Отмечается, что состояние двоих пострадавших, которых доставили в клинику, врачи оценивают, как очень тяжелое. Из-за инцидента организаторы отменили массовое мероприятие. Спасатели эвакуировали с места происшествия более 150 человек. В текущее время на месте продолжают работу пожарные и жандармерия.