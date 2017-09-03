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Вследствие удара молнии во Франции пострадали не менее 15 человек
03.09.2017 08:52

Вследствие удара молнии во Франции пострадали не менее 15 человек

В субботу, 2 сентября, как минимум 15 местных жителей получили травмы в результате удара молнии в дерево на территории Франции, передает УНН, ссылаясь на France Info.

Сообщается, что происшествие случилось во время проведения местного музыкального фестиваля в коммуне Азраил в субботу около 16:00.

Так, во время проведения фестиваля людей застал мощный ливень, из-за него гости были вынуждены спрятаться под тент, через который проходило одно из деревьев. Так во время ударов молнии один из разрядов ударил в данное дерево, вследствие чего пострадали не менее 15 человек, стоящих под тентом.

Отмечается, что состояние двоих пострадавших, которых доставили в клинику, врачи оценивают, как очень тяжелое. Из-за инцидента организаторы отменили массовое мероприятие. Спасатели эвакуировали с места происшествия более 150 человек. В текущее время на месте продолжают работу пожарные и жандармерия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в коммуне Ерстад местный житель снимал на видео молнии на улице возле своего дома, когда одна из них ударила по террасе, на которой он стоял. На видео видно, как в кадр попала яркая вспышка, фоном слышно сильный удар.

Теги материала: Молния, удар, дерево, Франция, люди, ранения
Новости СМИ2
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