Украинцам заочно предъявили обвинения за "нападения" на посольство РФ в Киеве

MIGnews.com.ua

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение лицам, которые фигурируют в делах о "нападении" на российское посольство в Киеве в 2014 и 2016 годах. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По полученным данным, российские правоохранители, в частности, ФСБ и МВД России провели следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых "получили достаточные данные, которые подтверждают причастность ряда конкретных граждан Украины к совершению противоправных действий".

Стоит отметить, что за "нападение" на российское диппредставительство в 2014 году заочно предъявлено обвинение по ч.2 ст.360 УК РФ (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью провокации войны и осложнения международных отношений) Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову и экс-нардепу Николаю Рудьковскому.

"Кроме того, Назаренко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.329 УК РФ (надругательство над государственным флагом Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

В то же время по событиям 2016 года обвиняется Ирма Крат и два бывших бойца батальона "Айдар" Сергей Новиков и Александр Высота

"Им также заочно предъявлено обвинение по ч.2 ст.360 УК РФ", - заявили в СК РФ.