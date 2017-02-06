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Украинцам заочно предъявили обвинения за "нападения" на посольство РФ в Киеве
06.02.2017 10:27

Украинцам заочно предъявили обвинения за "нападения" на посольство РФ в Киеве

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение лицам, которые фигурируют в делах о "нападении" на российское посольство в Киеве в 2014 и 2016 годах. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По полученным данным, российские правоохранители, в частности, ФСБ и МВД России провели следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых "получили достаточные данные, которые подтверждают причастность ряда конкретных граждан Украины к совершению противоправных действий".

Стоит отметить, что за "нападение" на российское диппредставительство в 2014 году заочно предъявлено обвинение по ч.2 ст.360 УК РФ (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью провокации войны и осложнения международных отношений) Владимиру Назаренко, Владимиру Романцову и экс-нардепу Николаю Рудьковскому.

"Кроме того, Назаренко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.329 УК РФ (надругательство над государственным флагом Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

В то же время по событиям 2016 года обвиняется Ирма Крат и два бывших бойца батальона "Айдар" Сергей Новиков и Александр Высота

"Им также заочно предъявлено обвинение по ч.2 ст.360 УК РФ", - заявили в СК РФ.

Как сообщал MIGnews.com.ua, протестующие под посольством РФ в Киеве заблокировали вход в здание, чтобы не позволить проголосовать гражданам РФ на выборах в Госдуму.

Теги материала: СК РФ, посольство, нападение, обвинение, Киев
Новости СМИ2
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