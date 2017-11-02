Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Пророссийский оппозиционер требует выслать посла Украины из Сербии
02.11.2017 20:56

Пророссийский оппозиционер требует выслать посла Украины из Сербии

В четверг, 2 ноября, лидер пророссийской оппозиционной Сербской радикальной партии Воислав Шешель призвал правительство объявить персоной нон грата посла Украины Александра Александровича за оскорбление сербского народа, сообщает издание РБК-Украина.

"Следует просто быстро выгнать его с территории Сербии. Пришло время показать другим послам, что то, как они ведут себя по Сербии, не может длиться вечно", - заявил Шешель.

По данным источника, оппозиционера зацепили слова посла Украины о том, что Россия использует Сербию для создания хаоса и провоцирует новую войну на Балканах, а президент России Владимир Путин "не заботится о Сербии", но использует страну как "еще один инструмент для уничтожения Европы".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в МИД Сербии отозвали сотрудников посольства в Македонии.

Теги материала: Сербия, посол, персона нон грата
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [41] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Один из городов Каталонии объявил короля Испании персоной нон грата
Важное
Один из городов Каталонии объявил короля Испании персоной нон грата
Посол о критике украинского закона об образовании: Сийярто просто готовится к выборам
Важное
Посол о критике украинского закона об образовании: Сийярто просто готовится к выборам
Посол: Польша солидарна с позицией Украины об изучении украинского языка
Важное
Посол: Польша солидарна с позицией Украины об изучении украинского языка
В России пожаловались на русофобию в Швеции
Важное
В России пожаловались на русофобию в Швеции
Посол ЕС рассказал о внезапном вопросе Путина в лифте
Важное
Посол ЕС рассказал о внезапном вопросе Путина в лифте
Посол Венгрии: Украина должна изменить закон об образовани
Важное
Посол Венгрии: Украина должна изменить закон об образовани

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Розенко рассказал, сколько украинцы получат за неиспользованные субсидии
Эксклюзив  Розенко рассказал, сколько украинцы получат за неиспользованные субсидии
02.11.2017
Геращенко назвал политически заангажированным дело по рюкзакам МВД
Эксклюзив  Геращенко назвал политически заангажированным дело по рюкзакам МВД
01.11.2017
Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева
Эксклюзив  Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева  Видеорепортаж
31.10.2017
Кличко похвастался масштабом ремонтных работ в Киеве
Эксклюзив  Кличко похвастался масштабом ремонтных работ в Киеве
31.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика