Пророссийский оппозиционер требует выслать посла Украины из Сербии

MIGnews.com.ua

В четверг, 2 ноября, лидер пророссийской оппозиционной Сербской радикальной партии Воислав Шешель призвал правительство объявить персоной нон грата посла Украины Александра Александровича за оскорбление сербского народа, сообщает издание РБК-Украина .

"Следует просто быстро выгнать его с территории Сербии. Пришло время показать другим послам, что то, как они ведут себя по Сербии, не может длиться вечно", - заявил Шешель.

По данным источника, оппозиционера зацепили слова посла Украины о том, что Россия использует Сербию для создания хаоса и провоцирует новую войну на Балканах, а президент России Владимир Путин "не заботится о Сербии", но использует страну как "еще один инструмент для уничтожения Европы".