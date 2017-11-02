Мадрид арестовал восьмерых членов правительства Каталонии

В четверг, 2 ноября, Национальная судебная коллегия Испании арестовала восьмерых членов отстраненного от власти правительства Каталонии, сообщает Корреспондент.
По данным источника, среди арестованных оказался вице-президент Каталонии Уриол Жункерас, которого обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.
Стоит отметить, что бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон и еще четыре члена правительства в суд не явились. Они находятся в Бельгии, пытаясь получить статус беженца. Прокуратура Испании попросила суд объявить их в международный розыск.
Нпомним, после того как парламент Каталонии провозгласил независимость региона от Испании, Мадрид ввел в регионе прямое управление, распустив региональный парламент и отстранив правительство.
Как сообщал MIGnews.com.uа, региональный парламент провел тайное голосование, после чего объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании.