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Мадрид арестовал восьмерых членов правительства Каталонии
02.11.2017 19:55

Мадрид арестовал восьмерых членов правительства Каталонии

В четверг, 2 ноября, Национальная судебная коллегия Испании арестовала восьмерых членов отстраненного от власти правительства Каталонии, сообщает Корреспондент.

По данным источника, среди арестованных оказался вице-президент Каталонии Уриол Жункерас, которого обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.

Стоит отметить, что бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон и еще четыре члена правительства в суд не явились. Они находятся в Бельгии, пытаясь получить статус беженца. Прокуратура Испании попросила суд объявить их в международный розыск.

Нпомним, после того как парламент Каталонии провозгласил независимость региона от Испании, Мадрид ввел в регионе прямое управление, распустив региональный парламент и отстранив правительство.

Как сообщал MIGnews.com.uа, региональный парламент провел тайное голосование, после чего объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании. 

Теги материала: Каталония, Испания, правительство, задеражание
Новости СМИ2
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