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Носки для Трюдо: Гройсман подарил канадскому премьеру необычный подарок
02.11.2017 18:45

Носки для Трюдо: Гройсман подарил канадскому премьеру необычный подарок

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман преподнес своему канадскому коллеге Джастину Трюдо необычный подарок - набор носков украинского производства. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская в своем Twitter-аккаунте.

"Много пишут о носках Джастина Трюдо. Теперь в его коллекции есть (носки) MadeInUkraine. С Владимиром Гройсманом продвигаем экспорт Министерства экономического развития и торговли", - отметила Микольская.

Вместе с тем она обнародовала снимок подарка - несколько пар разноцветных носков. На одной из пар была надпись "Львов", а на другой изображен велосипед.

Стоит отметить, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо известен своей любовью к необычным носкам. Уже неоднократно журналисты обнародовали снимки британского премьера в необычных носках, сделанные на различных официальных мероприятиях. Например, на экономическую конференцию Bloomberg Трюдо явился в носках с одним из героев фантастической саги "Звездные войны".

Как сообщал MIGnews.com.uа, знаменитый своим веселым подходом к жизни премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришел на работу в День всех святых (Хеллоуин) в костюме Супермена Кларка Кента и в таком виде встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Теги материала: Владимир Гройсман, подарок, Джастин Трюдо, носки
Новости СМИ2
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