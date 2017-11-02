Носки для Трюдо: Гройсман подарил канадскому премьеру необычный подарок

MIGnews.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман преподнес своему канадскому коллеге Джастину Трюдо необычный подарок - набор носков украинского производства. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская в своем Twitter-аккаунте.

"Много пишут о носках Джастина Трюдо. Теперь в его коллекции есть (носки) MadeInUkraine. С Владимиром Гройсманом продвигаем экспорт Министерства экономического развития и торговли", - отметила Микольская.

Вместе с тем она обнародовала снимок подарка - несколько пар разноцветных носков. На одной из пар была надпись "Львов", а на другой изображен велосипед.

Стоит отметить, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо известен своей любовью к необычным носкам. Уже неоднократно журналисты обнародовали снимки британского премьера в необычных носках, сделанные на различных официальных мероприятиях. Например, на экономическую конференцию Bloomberg Трюдо явился в носках с одним из героев фантастической саги "Звездные войны" .