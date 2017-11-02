В ГПУ заявили о готовности сотрудничать с ФБР по делу Манафорта

MIGnews.com.ua

Генеральная прокуратура Украины готова в случае необходимости предоставить Федеральному бюро расследований США документы, касающиеся бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта. Такое заявление сделал начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщают Українські новини .

"Когда обратится ФБР, то мы, конечно, будем сотрудничать, потому что мы сами рассчитываем на сотрудничество, поскольку выдвинутые Манафорту обвинения касаются денег украинских чиновников - членов Партии регионов. Мы заинтересованы в этом", - заявил Горбатюк.

При этом он подчеркнул, что пока в генпрокуратуру не поступало соответствующих обращений от американской спецслужбы.