В ГПУ заявили о готовности сотрудничать с ФБР по делу Манафорта

Генеральная прокуратура Украины готова в случае необходимости предоставить Федеральному бюро расследований США документы, касающиеся бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта. Такое заявление сделал начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщают Українські новини.
"Когда обратится ФБР, то мы, конечно, будем сотрудничать, потому что мы сами рассчитываем на сотрудничество, поскольку выдвинутые Манафорту обвинения касаются денег украинских чиновников - членов Партии регионов. Мы заинтересованы в этом", - заявил Горбатюк.
При этом он подчеркнул, что пока в генпрокуратуру не поступало соответствующих обращений от американской спецслужбы.
Как сообщал MIGnews.com.ua, глава Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что расследование американских правоохранителей по делу Пола Манафорта имеет отношение к расследованиям, которые ведет ГПУ.