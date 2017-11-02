САП направила в суд ходатайство об аресте имущества сына Авакова

MIGnews.com.ua

В Соломенский районный суд Киева поступило ходатайство от Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте имущества сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, пишет Укринформ .

"На имущество частного лица уже наложен предварительный арест в порядке ч. 9 ст. 170 Уголовно-процессуального кодекса. Сейчас направлено в суд ходатайство об аресте имущества", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ближайшее время САП может направить в суд ходатайство об аресте имущества бывшего замглавы МВД Сергея Чеботаря и руководителя ІТ-компании Turboseo Владимира Литвина, которые также является фигурантами по "делу рюкзаков".