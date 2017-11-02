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САП направила в суд ходатайство об аресте имущества сына Авакова
02.11.2017 17:32

САП направила в суд ходатайство об аресте имущества сына Авакова

В Соломенский районный суд Киева поступило ходатайство от Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте имущества сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, пишет Укринформ.

"На имущество частного лица уже наложен предварительный арест в порядке ч. 9 ст. 170 Уголовно-процессуального кодекса. Сейчас направлено в суд ходатайство об аресте имущества", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ближайшее время САП может направить в суд ходатайство об аресте имущества бывшего замглавы МВД Сергея Чеботаря и руководителя ІТ-компании Turboseo Владимира Литвина, которые также является фигурантами по "делу рюкзаков".

Как сообщал MIGnews.com.uа, в среду, 1 ноября, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения сыну главы Министерства внутренних дел Александру Авакову в виде личного обязательства.

Теги материала: Арсен Аваков, сын, САП, ходатайство, имущество, арест
Новости СМИ2
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