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Митинг под Радой: активисты установили металлическое ограждение
02.11.2017 17:21

Митинг под Радой: активисты установили металлическое ограждение  Фоторепортаж

Участники акции протеста под зданием Верховной рады Украины установили металлическое ограждение и деревянные баррикады у входа в палаточный городок, сообщают Українські новини.

В частности, на входе в лагерь со стороны улицы Грушевского были установлены самодельные деревянными баррикадами и металлический забор, который ранее демонтировали правоохранители.

Народный депутат Украины Егор Соболев заявил, что активисты попросили у правоохранителей металлические ограждение, чтобы защищаться от "титушек", а также для удобства контроля посетителей палаточного городка.

Парламентарий также подчеркнул, что местные жители поддерживают митингующих. По словам Соболева, 1 ноября кто-то положил в ящик для пожертвований 900 евро.

Относительно заявления бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили о прекращении акции протеста 7 ноября, то, по утверждению Соболева, это личное мнение политика.

"То, что говорит Саакашвили, является мнением самого Михаила Саакашвили. Это не согласованная позиция", - заявил депутат.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр внутренних дел Украины принял решение отозвать правоохранителей, которые следили за порядком под Верховной Радой, где проходит митинг.

Теги материала: Верховная Рада, акция протеста, баррикада, активисты
Новости СМИ2
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