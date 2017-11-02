Сарган заявила, что за Каськива внесли залог

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что за бывшего главу Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива внесли залог в размере 160 тысяч гривен, сообщает 112 Украина.
По полученным данным, деньги внесли еще в среду вечером, 1 ноября. Это сделал некий Виктор Ермолаев.
Напомним, Печерский районный суд Киева отпустил под залог бывшего руководителя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива. Во время заседания его защита предоставила справку о полном возмещении причиненного государству ущерба.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Лысенко сообщил, что бывший руководитель Госинвестпроекта Владислав Каськив был доставлен в Украину из Панамы.