Сарган заявила, что за Каськива внесли залог

MIGnews.com.ua

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что за бывшего главу Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива внесли залог в размере 160 тысяч гривен, сообщает 112 Украина .

По полученным данным, деньги внесли еще в среду вечером, 1 ноября. Это сделал некий Виктор Ермолаев.

Напомним, Печерский районный суд Киева отпустил под залог бывшего руководителя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива. Во время заседания его защита предоставила справку о полном возмещении причиненного государству ущерба.