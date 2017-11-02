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Сарган заявила, что за Каськива внесли залог
02.11.2017 16:31

Сарган заявила, что за Каськива внесли залог

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что за бывшего главу Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива внесли залог в размере 160 тысяч гривен, сообщает 112 Украина.

По полученным данным, деньги внесли еще в среду вечером, 1 ноября. Это сделал некий Виктор Ермолаев.

Напомним, Печерский районный суд Киева отпустил под залог бывшего руководителя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива. Во время заседания его защита предоставила справку о полном возмещении причиненного государству ущерба.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Лысенко сообщил, что бывший руководитель Госинвестпроекта Владислав Каськив был доставлен в Украину из Панамы.

Теги материала: ГПУ, Каськив, залог, деньги
Новости СМИ2
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