КНДР отрицает гибель более 200 человек при ядерном испытании

MIGnews.com.ua

В четверг, 2 ноября, Государственные средства массовой информации в Северной Кореи назвали "дезинформацией" недавние сообщения о том, что при шестом ядерном испытании в КНДР погибли несколько сотен человек, сообщает Радио Свобода .

Стоит отметить, что ранее японское телевидение сообщило, что при обвале в подземных помещениях возле полигона в КНДР, произошедшего во время шестого ядерного испытания, погибли более 200 человек.

Однако, в ответ, телевидение КНДР заявило, что это "ложное сообщение", призванное "оклеветать страну и ее достижения в области ядерного развития".