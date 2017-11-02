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КНДР отрицает гибель более 200 человек при ядерном испытании
02.11.2017 15:58

КНДР отрицает гибель более 200 человек при ядерном испытании

В четверг, 2 ноября, Государственные средства массовой информации в Северной Кореи назвали "дезинформацией" недавние сообщения о том, что при шестом ядерном испытании в КНДР погибли несколько сотен человек, сообщает Радио Свобода.

Стоит отметить, что ранее японское телевидение сообщило, что при обвале в подземных помещениях возле полигона в КНДР, произошедшего во время шестого ядерного испытания, погибли более 200 человек.

Однако, в ответ, телевидение КНДР заявило, что это "ложное сообщение", призванное "оклеветать страну и ее достижения в области ядерного развития".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в КНДР на ядерном полигоне обрушился тоннель, в результате чего погибло не менее 200 человек. Большое количество людей оказалась в ловушке, а во время спасательной операции произошло второе обрушение.

Теги материала: ядерное оружие, КНДР, фейк, дезинформация, СМИ
Новости СМИ2
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