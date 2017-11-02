Защита Саакашвили обжаловала в суде отказ Миграционной службы признать его беженцем

MIGnews.com.ua

Защита бывшего председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили обжаловала в суде отказ Государственной миграционной службы Украины признать его беженцем.

Соответствующее сообщение было обнародовано на странице политика в Facebook.

"Защита Михаила Саакашвили обжаловала в суде вчерашнее решение ГМС в Киевской области "Об отказе М.Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, которое требует дополнительной защиты". Сегодня защитники Михаила Саакашвили подали соответствующий иск в административный суд и будут продолжать добиваться справедливости и верховенства права", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что адвокаты Саакашвили считают решение необоснованным и противоправным решение Миграционной службы.

Также отмечается, что данный отказ "нарушает права Саакашвили на получение в Украине дополнительной защиты от возможной незаконной экстрадиции в Грузию по лживым обвинениям, которые не признала ни одна страна мира, в том числе и Украина".