В Литве выступают за усиление санкций против РФ

MIGnews.com.ua

В четверг, 2 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов встретился с депутатами комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сеймаса Литвы. об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

"Члены комитета отметили важность изучения опыта Украины в противостоянии гибридной агрессии со стороны Российской Федерации. В этом контексте стороны высказались за дальнейшую координацию действий с целью обеспечения безопасности в Европе, подчеркнув важность не только продолжения, но и усиления санкций в отношении России, пока все оккупированные территории Украины не будут освобождены", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что во время встречи стороны говорили также об интенсификации сотрудничества в сфере обороны и секторе безопасности и его реформирование, а также ситуацию на Донбассе.