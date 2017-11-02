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В Литве выступают за усиление санкций против РФ
02.11.2017 14:45

В Литве выступают за усиление санкций против РФ

В четверг, 2 ноября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов встретился с депутатами комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сеймаса Литвы. об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

"Члены комитета отметили важность изучения опыта Украины в противостоянии гибридной агрессии со стороны Российской Федерации. В этом контексте стороны высказались за дальнейшую координацию действий с целью обеспечения безопасности в Европе, подчеркнув важность не только продолжения, но и усиления санкций в отношении России, пока все оккупированные территории Украины не будут освобождены", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что во время встречи стороны говорили также об интенсификации сотрудничества в сфере обороны и секторе безопасности и его реформирование, а также ситуацию на Донбассе.

Как сообщал MIGnews.com.uа, Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести дополнительные санкции в отношении Российской Федерации.

Теги материала: Литва, Россия, санкции, агрессия, Донбасс
Новости СМИ2
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