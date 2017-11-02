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В оккупированном Крыму обвинили Украину в подрыве газопровода
02.11.2017 11:59

В оккупированном Крыму обвинили Украину в подрыве газопровода

Газопровод в Крыму подорвали украинские диверсанты. Такое заявление сделал самопровозглашенный глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов, пишет РБК-Украина.

"Гадости нам соседи пытаются сделать регулярно. Мы в таком тренде живем последние три года и думаю, что еще какой-то период будем жить, пока руководить украинским государством будут такие люди как Порошенко и та компания, которая там у власти", - заявил Аксенов.

При этом он подчеркнул, что "на 100% уверен" - диверсию совершили "приезжие из соседнего государства".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 31 октября, вблизи Алушты был поврежден газопровод. Из-за инцидента приблизительно тысяча человек осталась без газа. Оккупационные власти не исключили возможность диверсии.

Теги материала: Крым, оккупация, Украина, обвинения, Сергей Аксенов
Новости СМИ2
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