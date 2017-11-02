Порошенко в ОАЭ встретился с Лукашенко

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, пишет БЕЛТА .

По полученным данным, главы двух государств обсудили товарооборот между странами и политическое взаимодействие.

"В торгово-экономическом отношении мы очень активно сотрудничаем. Наш товарооборот уже, несмотря на разного рода проблемы и препятствия, составил больше трех миллиардов долларов, наверное, где-то 3,5 млрд долларов будет на сегодняшний день. Но у нас есть очень хорошая возможность расширить сотрудничество за счет взаимодействия регионов", - заявил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что в политическом взаимодействии "вообще проблем нет": "Мы абсолютно следуем тому курсу, по которому договорились идти".

В то же время украинский президент отметил активную работу над реализацией ранее достигнутых договоренностей, начиная от вопросов демаркации и заканчивая торгово-экономическим сотрудничеством.

"Я этот вопрос держу на контроле", - заявил Порошенко.

Вместе с тем он заявил, что доволен расширением взаимодействия по разным направлениям, включая экономику и социальную сферу.