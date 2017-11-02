Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Розенко рассказал, сколько украинцы получат за неиспользованные субсидии
02.11.2017 10:50

Эксклюзив  Розенко рассказал, сколько украинцы получат за неиспользованные субсидии

В Украине стартовал процесс монетизации - денежная компенсация сэкономленных субсидий, которая составит около 700 гривен. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире телеканала NewsOne.

По полученным данным, все списки на компенсацию уже сформированы, и с четверга, 2 ноября, начнется постепенная выплата денег.

"Это одноразовая выплата и она связана с тем, что, к сожалению, из-за того, что нам предприятия-поставщики услуг не могут сообщать о ежемесячных экономиях людей. Да и вообще, в Украине не существует нормальной 100%-й системы учета тепла, газа и так далее. Поэтому этот процесс происходит в конце отопительного сезона, когда подводятся итоги", - пояснил Розенко.

При этом он подчеркнул, что около трех тысяч украинцев так и не получили в октябре обещанных доплат.

"Это абсолютно техническое дело. Речь идет о тех людях, у которых не происходил процесс осовременивания, люди, которые уже получили соответствующие пенсионные выплаты и размер их компенсаций составлял небольшую сумму денег - 5-20 гривен. Проблем здесь никаких нет, они получат деньги за два месяца", - заявил вице-премьер.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на следующий отопительный сезон уже переназначены для 6,53 миллиона украинских семей.

Теги материала: Павел Розенко, субсидии, компенсация, выплаты
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Гройсман назвал количество семей, которым уже переназначили субсидии
Важное
Гройсман назвал количество семей, которым уже переназначили субсидии
Кучеренко: В бюджете не хватает денег на субсидии еще до начала отопительного сезона
Важное
Эксклюзив  Кучеренко: В бюджете не хватает денег на субсидии еще до начала отопительного сезона
Рабинович: Правительство поставило 90% украинцев на паперть с протянутой рукой - и гордится этим
Важное
Рабинович: Правительство поставило 90% украинцев на паперть с протянутой рукой - и гордится этим
Рева рассказал, кто в Украине будет получать спецпенсии
Важное
Рева рассказал, кто в Украине будет получать спецпенсии
Гройсман рассказал о схеме начисления субсидий на отопительный период
Важное
Гройсман рассказал о схеме начисления субсидий на отопительный период
Гройсман рассказал, когда пенсионеры получат пересчитанные пенсии
Важное
Гройсман рассказал, когда пенсионеры получат пересчитанные пенсии

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Розенко рассказал, сколько украинцы получат за неиспользованные субсидии
Эксклюзив  Розенко рассказал, сколько украинцы получат за неиспользованные субсидии
02.11.2017
Геращенко назвал политически заангажированным дело по рюкзакам МВД
Эксклюзив  Геращенко назвал политически заангажированным дело по рюкзакам МВД
01.11.2017
Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева
Эксклюзив  Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева  Видеорепортаж
31.10.2017
Кличко похвастался масштабом ремонтных работ в Киеве
Эксклюзив  Кличко похвастался масштабом ремонтных работ в Киеве
31.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика