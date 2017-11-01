У сына Авакова обнаружили квартиру в центре Киева

MIGnews.com.ua

Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр является владельцем квартиры в центре Киева и двумя подземными паркингами, пишет Слово и дело .

По полученным данным, стоимость жилья составляет более одного миллиона долларов и двумя подземными паркингами.

Согласно Единому реестру недвижимого имущества, Александр Аваков в мае 2014 года стал владельцем квартиры площадью 375,2 кв. м с местами в подземном паркинге возле станции метро «Олимпийская» в Киеве. Квартира находится в элитном жилом комплексе "Альпийский городок". ЖК был построен в 2011 году и находится на улице Протасов Яр. Территория находится под круглосуточной охраной, лифт спускается прямо в подземный паркинг, есть свой фитнес-центр, а из окон открывается панорамный вид на город.

Стоит отметить, что средняя цена квадратного метра в этом доме составляет 2,9 тысячи долларов (с ремонтом) и 1,6 тысячи долларов (без отделки, сразу после строителей). То есть квартира Александра Авакова с ремонтом потянет приблизительно на 1,1 миллиона долларов.