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В МИД РФ прокомментировали новые санкции США
01.11.2017 14:59

В МИД РФ прокомментировали новые санкции США

В Москве сожалеют из-за продолжающегося давления на Россию со стороны США. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, сообщают РИА Новости.

Российский дипломат отметил, что введенные Америкой новые антироссийские санкции и попытки с их помощью добиться смены курса Москвы не стали неожиданными, однако вызвали "глубокую озабоченность".

"Мы здесь видим негативную, деструктивную преемственность политики администрации Трампа по отношению к тому, что было заложено еще при Обаме", - заявил Рябков.

При этом он выразил мнение, что действия США все дальше заводят отношения двух стран в тупик. В этом контекте российский политик напомнил, что Москва судит об американской политике по делам.

"Пока что происходит череда действий, вызывающих наше резкое неприятие", - подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того он отметил, что Вашингтон "все больше впадают в санкционную манию", ведь в настоящее время около 70 стран являются объектами американских санкций.

В то же время заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что счиатет введение новых санкций "бездумной" политикой, ведь они навредят "развитию экономик в целом всех стран".

Как сообщал MIGnews.com.uа, Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести дополнительные санкции в отношении Российской Федерации.

Теги материала: Россия, США, санкции
Новости СМИ2
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