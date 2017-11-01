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Детективы НАБУ пришли с обысками к сотрудникам Нацполиции
01.11.2017 14:27

Детективы НАБУ пришли с обысками к сотрудникам Нацполиции

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обысками к некоторым сотрудникам Национальной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По полученным данным, следственные действия сотрудники Нацбюро проводят в рамках так называемого "дела рюкзаков", фигурантом которого является сын министра внутренних дел украины Арсена Авакова Александр.

"Детективы НАБУ и прокуроры САП проводят следственные действия (обыски) по месту регистрации и проживания ряда должностных лиц Национальной полиции в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что обыски проводят у сотрудников, которые по должности контролируют процессы материально-технического обеспечения и логистики структурных подразделений МВД.

"Эти, а также другие розыскные следственные действия, проводятся с целью выяснения обстоятельств, разоблаченных ранее детективами НАБУ в ходе расследования, и связанными с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам. В частности, ряд из них был переделан "обратной датой", акты приема осуществлялись без фактической поставки товара", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, во вторник, 31 октября, детективы НАБУ пришли с обыском к сыну министра внутренних дел украины Арсена авакова Алексадру. В НАБУ заявили, что обыски у сына Авакова проводились в рамках дела о закупке рюкзаков для МВД.

Теги материала: НАБУ, обыск, Национальная полиция, МВД
Новости СМИ2
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