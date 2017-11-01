ГПУ озвучила сумму, которую должен внести Каськив за пять дней

Бывший руководитель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив, которого Печерский суд Киева арестовал на два месяца с возможностью залога, обязан внести 160 тысяч гривен в течение пяти дней.
Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в эфире одного из украинских телеканалов.
Она уточнила, что, в том случае, если за выделенный срок Каськив не внесет средства, его возьмут под стражу.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Печерский районный суд Киева отпустил под залог бывшего руководителя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива. Во время заседания его защита предоставила справку о полном возмещении причиненного государству ущерба.