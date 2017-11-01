ГПУ озвучила сумму, которую должен внести Каськив за пять дней

MIGnews.com.ua

Бывший руководитель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив, которого Печерский суд Киева арестовал на два месяца с возможностью залога, обязан внести 160 тысяч гривен в течение пяти дней.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в эфире одного из украинских телеканалов.

Она уточнила, что, в том случае, если за выделенный срок Каськив не внесет средства, его возьмут под стражу.