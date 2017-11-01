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Названа возможная дата суда по делу сына Авакова
01.11.2017 13:05

Названа возможная дата суда по делу сына Авакова

Суд по делу сына главы Министерства внутренних дел Украины Александра Авакова может состояться уже в среду, 1 ноября. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на брифинге, который транслировал телеканал NewsOne.

"Мы ходатайство согласовали, сейчас идет стадия ознакомления стороны защиты с этим ходатайством. Как только будут ознакомлены, будет внесено в суд. Мы надеемся, что это судебное заседание по всем трем участникам будет проведено сегодня. Как только оно поступит в суд - далее ждем автоматизированную систему распределения дел, и судья уже назначит время и место. Или это будет Шутова, или это будет Воздвиженский спуск", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что фигуранты "дела рюкзаков" могут получить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Теги материала: суд, Назар Холодницкий, САП, Аваков, ходатайство
Новости СМИ2
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