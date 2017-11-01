Названа возможная дата суда по делу сына Авакова

MIGnews.com.ua

Суд по делу сына главы Министерства внутренних дел Украины Александра Авакова может состояться уже в среду, 1 ноября. Об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на брифинге, который транслировал телеканал NewsOne.

"Мы ходатайство согласовали, сейчас идет стадия ознакомления стороны защиты с этим ходатайством. Как только будут ознакомлены, будет внесено в суд. Мы надеемся, что это судебное заседание по всем трем участникам будет проведено сегодня. Как только оно поступит в суд - далее ждем автоматизированную систему распределения дел, и судья уже назначит время и место. Или это будет Шутова, или это будет Воздвиженский спуск", - сказал он.