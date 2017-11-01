Пучдемон не собирается приходить на допрос в испанский суд

MIGnews.com.ua

Бывший руководитель правительства Каталонии Карлес Пучдемон не собирается приходить на допрос в Национальный суд Испании. Об этом сообщает El Pais .

Также, по словам адвоката Поля Бекаерта, его клиент не видит гарантий справедливого суда, поэтому сейчас он намерен "подождать и увидеть".

Помимо этого, защитник напомнил, что Пучдемон не планирует просить о политическом убежище в Бельгии, где находится сейчас. В то же время бывший глава каталонского правительства будет оспаривать любые попытки экстрадиции.

Как сообщал MIGnews.com.uа, бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон и его соратники были вызваны на допрос Национальной судебной палатой Испании .