Холодницкий сообщил, что грозит сыну Авакова

MIGnews.com.ua

Фигуранты "дела рюкзаков" могут получить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на брифинге, который транслировал телеканал NewsOne.

"Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Но опять же, если вина будет доказана в суде", - сказал он.

Известно, что среди участников дела сын министра внутренних дел Александр Аваков, бывший помощник главы МВД Сергей Чеботарь и представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков Владимир Литвин.

Также Холодницкий прокомментировал присутствие молодых людей в суде.

"Утром был разговор с директором НАБУ. Он обещает обеспечить безопасность прокуроров в суде", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, фигурирует ли в производстве сам Арсен Аваков, глава САП ответил отрицательно.

Также он уточнил, что первый проект подозрения Чеботарю был еще в январе этого года, однако тогда не хватало доказательств для объявления подозрения.

"Сейчас мы ходатайство согласовали между детективами и прокурорами. С этим ходатайством знакомится сторона защиты. После этого мы направим его в суд", - подчеркнул Холодницкий.