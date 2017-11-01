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Матиос: Российские спецслужбы следили за 1,6 тыс. украинских чиновников
01.11.2017 11:55

Матиос: Российские спецслужбы следили за 1,6 тыс. украинских чиновников

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что российские спецслужбы вели наблюдение за 1,6 тысячами украинских чиновников и правоохранителей.

"Субъектами интереса спецслужб страны-соседа, а также Центра специальных операций "ДНР/ЛНР" были 1 600 правоохранителей и государственных деятелей Украины. Я подтверждаю это. В том числе высшее руководство государства", - заявил Матиос во время брифинга.

В частности, он рассказал, что в тот день, когда был убит сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал, покушались на жизнь и заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.

"Хочу сказать больше, субъектом покушения на убийство перед подрывом полковника Шаповала должен был быть нынешний первый заместитель Нацполиции Аброськин. Он прошел в миллиметре от взрыва. Группа работала как по нему, так и по Шаповалу. Это все, что я могу сказать", - заявил прокурор.

Как сообщал MIGnrews.com.ua, 27 июня в Соломенском районе Киева, на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская взорвался автомобиль "Мерседес". В результате происшествия погиб полковник Максим Шаповал. Правоохранители квалифицировали подрыв автомобиля как террористический акт.

Теги материала: Матиос, спецслужбы, Россия, слежка
Новости СМИ2
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