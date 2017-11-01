Матиос: Российские спецслужбы следили за 1,6 тыс. украинских чиновников

MIGnews.com.ua

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что российские спецслужбы вели наблюдение за 1,6 тысячами украинских чиновников и правоохранителей.

"Субъектами интереса спецслужб страны-соседа, а также Центра специальных операций "ДНР/ЛНР" были 1 600 правоохранителей и государственных деятелей Украины. Я подтверждаю это. В том числе высшее руководство государства", - заявил Матиос во время брифинга.

В частности, он рассказал, что в тот день, когда был убит сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Максим Шаповал, покушались на жизнь и заместителя главы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.

"Хочу сказать больше, субъектом покушения на убийство перед подрывом полковника Шаповала должен был быть нынешний первый заместитель Нацполиции Аброськин. Он прошел в миллиметре от взрыва. Группа работала как по нему, так и по Шаповалу. Это все, что я могу сказать", - заявил прокурор.