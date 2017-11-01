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Печерский суд определился с мерой пресечения Каськиву
01.11.2017 11:32

Печерский суд определился с мерой пресечения Каськиву

Печерский районный суд Киева отпустил под залог бывшего руководителя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Представители ГПУ просили избрать для него меру пресечения в виде ареста, однако во время заседания защита Каськива предоставила справку о полном возмещении причиненного государству ущерба.

"Учитывая данный факт, а также наличие пяти несовершеннолетних детей, Печерский районный суд принял решение "применить в отношении подозреваемого Каськива меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах 2-месячного срока досудебного расследования. Выбрать подозреваемому Каськиву альтернативную меру в виде залога", - говорится в сообщении.

Кроме того, бывшего чиновника обязали сдать все имеющиеся загранпаспорта, являться к следователю по первому требованию и сообщать о своем местонахождении.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, мера пресечения бывшему руководителю Держкоминвестпроекта Владиславу Каськиву будет избрана в среду, 1 ноября.

Теги материала: Киев, Печерский суд, Каськив, мера пресечения, залог
Новости СМИ2
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