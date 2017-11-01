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США ввели новые санкции в отношении России
01.11.2017 10:57

США ввели новые санкции в отношении России

Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести дополнительные санкции в отношении Российской Федерации, пишет Радио Свобода.

По полученным данным, ограничительные меры ввели в нефтедобывающем секторе.

"Министерство финансов США объявило о новых санкциях против нефтедобывающего сектора РФ за ее действия против Украины, наложенные в соответствии с санкционного закона, принятого ранее в этом году", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что санкции коснутся прямого или косвенного предоставления, экспорта или реэкспорта товаров, услуг (кроме финансовых) или технологий для определенных видов деятельности в отношении физических или юридических лиц, находящихся под санкциями, их имущества или имущественных интересов, если они действуют в области добычи нефти. В частности, запрещается исследование или осуществление глубоководных, арктических шельфовых или сланцевых нефтедобывающих проектов, если они могут привести к добыче нефти в России или в море в зонах, на которые претендует РФ и прилегающих к ее территории

Основанием для усиления санкций стал принятый накануне закон о санкциях в отношении РФ, известный как "Закон о противостоянии противникам Америки из-за санкций".

Как сообщал MIGnews.com.uа, министр иностранных дел Испании Альфонсо Мариа Дастис Кеседо заявил, что Европейский союз должен сохранять санкции в отношении Российской Федерации.

Теги материала: США, Россия, санкции, Минфин
Новости СМИ2
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