США ввели новые санкции в отношении России

MIGnews.com.ua

Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести дополнительные санкции в отношении Российской Федерации, пишет Радио Свобода .

По полученным данным, ограничительные меры ввели в нефтедобывающем секторе.

"Министерство финансов США объявило о новых санкциях против нефтедобывающего сектора РФ за ее действия против Украины, наложенные в соответствии с санкционного закона, принятого ранее в этом году", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что санкции коснутся прямого или косвенного предоставления, экспорта или реэкспорта товаров, услуг (кроме финансовых) или технологий для определенных видов деятельности в отношении физических или юридических лиц, находящихся под санкциями, их имущества или имущественных интересов, если они действуют в области добычи нефти. В частности, запрещается исследование или осуществление глубоководных, арктических шельфовых или сланцевых нефтедобывающих проектов, если они могут привести к добыче нефти в России или в море в зонах, на которые претендует РФ и прилегающих к ее территории

Основанием для усиления санкций стал принятый накануне закон о санкциях в отношении РФ, известный как "Закон о противостоянии противникам Америки из-за санкций".