Суд Испании вызвал Пучдемона на допрос

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон и его соратники были вызваны на допрос Национальной судебной палатой Испании. Об этом сообщает El Pais.
Допросы пройдут в четверг, 2 ноября, и в пятницу, 3 ноября. Также отмечается, что экс-главу парламента и его соратников объявят в розыск для дальнейшего ареста в том случае, если они не явятся для дачи показаний.
Помимо этого, если Пучдемон и остальные чиновники примут решение остаться в Брюсселе, их арестуют бельгийские правоохранители по запросу из Мадрида.
Прокуратура обвинила бывших членов правительства Каталонии в организации бунта.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, бывший президент каталонского парламента Карлес Пучдемон заявил, что не собирается просить Бельгию предоставить ему политическое убежище.