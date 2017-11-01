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Суд Испании вызвал Пучдемона на допрос
01.11.2017 10:31

Суд Испании вызвал Пучдемона на допрос

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон и его соратники были вызваны на допрос Национальной судебной палатой Испании. Об этом сообщает El Pais.

Допросы пройдут в четверг, 2 ноября, и в пятницу, 3 ноября. Также отмечается, что экс-главу парламента и его соратников объявят в розыск для дальнейшего ареста в том случае, если они не явятся для дачи показаний.

Помимо этого, если Пучдемон и остальные чиновники примут решение остаться в Брюсселе, их арестуют бельгийские правоохранители по запросу из Мадрида.

Прокуратура обвинила бывших членов правительства Каталонии в организации бунта.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, бывший президент каталонского парламента Карлес Пучдемон заявил, что не собирается просить Бельгию предоставить ему политическое убежище.

Теги материала: Испания, Каталония, суд, допрос
Новости СМИ2
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