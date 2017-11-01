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Украина и Канада подписали соглашение о подготовке новых госслужащих
01.11.2017 10:18

Украина и Канада подписали соглашение о подготовке новых госслужащих

Секретариат Кабинета министров Украины и канадское агентство Agriteam заключили соглашение, которое позволит подготовить как минимум тысячу новых украинских государственных служащих по новым стандартам. Об этом заявил советник премьер-министра Украины Сергей Попик, передает Укринформ.

"С сегодняшнего дня мы получили правовой и институциональный механизм для привлечения ресурсов и возможностей Канады к подготовке государственных служащих в Украине. Это уникально, это прекрасная реализованная идея", - сказал он.

Попик указал, что Канада окажет Украине помощь в проведении обучения государственных служащих, организации их стажировки и привлечения к разным программам подготовки.

"Это соглашение создает уникальный механизм, объявляя конкурс на 1200 человек. Это должны быть молодые люди с украинскими и западными образованиями и надлежащей языковой подготовкой", - подчеркнул он.

Советник премьер-министра Украины добавил, что в Канаде "культивируется очень высокий уровень стандартов в сфере подготовки государственных кадров".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, министр обороны Канады Харджит Саджан заявил, что Канада еще не приняла окончательного решения по введению в зону конфликта на востоке Украины миротворческого контингента ООН.

Теги материала: Украина, Канада, госслужащие, подготовка, соглашение
Новости СМИ2
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