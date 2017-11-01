Названа дата избрания меры пресечения Каськиву

MIGnews.com.ua

Мера пресечения бывшему руководителю Держкоминвестпроекта Владиславу Каськиву будет избрана в среду, 1 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина.

В настоящее время неизвестно, в каком именно судебном учреждении пройдет заседание по делу экс-главы, которого экстрадировали в Украину из Панамы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, бывший руководитель Госинвестпроекта Владислав Каськив был доставлен в Украину из Панамы . Сейчас он находится в главном следственном управлении ГПУ.