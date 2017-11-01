Названа дата избрания меры пресечения Каськиву

Мера пресечения бывшему руководителю Держкоминвестпроекта Владиславу Каськиву будет избрана в среду, 1 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заместителя генерального прокурора Украины Евгения Енина.
В настоящее время неизвестно, в каком именно судебном учреждении пройдет заседание по делу экс-главы, которого экстрадировали в Украину из Панамы.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, бывший руководитель Госинвестпроекта Владислав Каськив был доставлен в Украину из Панамы. Сейчас он находится в главном следственном управлении ГПУ.
Также напомним, что заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что правительство Панамы вынесло отрицательное решение в вопросе предоставления политического убежища для бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.