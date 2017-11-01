Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Геращенко сообщил о законопроекте, который назовут именем Окуевой
01.11.2017 09:42

Геращенко сообщил о законопроекте, который назовут именем Окуевой

Законопроект о защите свидетелей, который назовут именем убитой Амины Окуевой, будет внесен в Верховную Раду в ноябре. Об этом сообщил народный депутат, член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"На сегодня защитой занимаются разрозненные подразделения полиции, СБУ. Это никогда не было приоритетом в их работе. И это страшная правда, за которую заплачено кровью Амины", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что необходимо создать единую структуру, заданием которой будет защита участников уголовного производства.

"Защитой свидетелей должна заниматься единая структура, которая в первую очередь будет использовать переселение, замену документов как самые эффективные средства защиты, которые давно практикуется во всем мире. От качества обеспечения безопасности бесценного свидетеля и его семьи поистине зависит возможность реального привлечения к ответственности исполнителей и, главное, заказчиков самых резонансных преступлений", - подчеркнул Геращенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, активистку и добровольца АТО Амину Окуеву, которую убили накануне, похоронили во вторник, 31 октября, по мусульманской традиции.

Теги материала: Верховная Рада, законопроект, Окуева, защита, свидетели, Антон Геращенко
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [2] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Рабинович: События обостряются - 7 ноября парламент может быть захвачен
Важное
Рабинович: События обостряются - 7 ноября парламент может быть захвачен
Суд Молдовы одобрил проект закона о смене названия государственного языка
Важное
Суд Молдовы одобрил проект закона о смене названия государственного языка
Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью
Важное
Эксклюзив  Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью  Видеорепортаж
Геращенко: В заложниках у боевиков находится 152 человека
Важное
Геращенко: В заложниках у боевиков находится 152 человека
Аваков решил больше не охранять "хлам" под Радой
Важное
Аваков решил больше не охранять "хлам" под Радой
Убийство Амины Окуевой: у следствия есть две основные версии
Важное
Убийство Амины Окуевой: у следствия есть две основные версии

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева
Эксклюзив  Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева  Видеорепортаж
31.10.2017
Кличко похвастался масштабом ремонтных работ в Киеве
Эксклюзив  Кличко похвастался масштабом ремонтных работ в Киеве
31.10.2017
Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью
Эксклюзив  Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью  Видеорепортаж
31.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
30.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика