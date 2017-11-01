Геращенко сообщил о законопроекте, который назовут именем Окуевой

MIGnews.com.ua

Законопроект о защите свидетелей, который назовут именем убитой Амины Окуевой, будет внесен в Верховную Раду в ноябре. Об этом сообщил народный депутат, член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"На сегодня защитой занимаются разрозненные подразделения полиции, СБУ. Это никогда не было приоритетом в их работе. И это страшная правда, за которую заплачено кровью Амины", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что необходимо создать единую структуру, заданием которой будет защита участников уголовного производства.

"Защитой свидетелей должна заниматься единая структура, которая в первую очередь будет использовать переселение, замену документов как самые эффективные средства защиты, которые давно практикуется во всем мире. От качества обеспечения безопасности бесценного свидетеля и его семьи поистине зависит возможность реального привлечения к ответственности исполнителей и, главное, заказчиков самых резонансных преступлений", - подчеркнул Геращенко.