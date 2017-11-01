"Первый случай экстрадиции экс-чиновника": Каськива доставили в Украину

MIGnews.com.ua

Бывший руководитель Госинвестпроекта Владислав Каськив был доставлен в Украину из Панамы. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Каськива экстрадировали ночью в среду, 1 ноября, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины. Как известно, его подозревают в завладении в 2012 году средствами государственного бюджета в размере приблизительно 7,5 миллионов гривен.

В настоящее время он находится в главном следственном управлении ГПУ. Также сейчас проводятся следственные действия.

"Это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украине", - подчеркнул Луценко.