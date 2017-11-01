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"Первый случай экстрадиции экс-чиновника": Каськива доставили в Украину
01.11.2017 09:08

"Первый случай экстрадиции экс-чиновника": Каськива доставили в Украину  Фоторепортаж

Бывший руководитель Госинвестпроекта Владислав Каськив был доставлен в Украину из Панамы. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Каськива экстрадировали ночью в среду, 1 ноября, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины. Как известно, его подозревают в завладении в 2012 году средствами государственного бюджета в размере приблизительно 7,5 миллионов гривен.

В настоящее время он находится в главном следственном управлении ГПУ. Также сейчас проводятся следственные действия.

"Это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украине", - подчеркнул Луценко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что правительство Панамы вынесло отрицательное решение в вопросе предоставления политического убежища для бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива.

Теги материала: Каськив, ГПУ, Юрий Луценко, экстрадиция, Госинвестпроект, Украина, Панама, фото
Новости СМИ2
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