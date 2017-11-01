Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Сын Авакова впервые прокомментировал свое задержание
01.11.2017 08:56

Сын Авакова впервые прокомментировал свое задержание

Дело в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова о закупке рюкзаков для нужд АТО по завышенным ценам является политическим. Такое заявление сделал сам Аваков-младший, передают Схемы.

"Процессуальные действия НАБУ связаны с совершенно политизированным, ангажированным политическим делом, в котором ни грамма юридической логики, оснований и так далее", - сказал он.

Соответствующий комментарий сын главы Министерства внутренних дел дал в городской клинической больнице Киева №4, куда его привезли для прохождения медицинского обследования перед помещением в следственный изолятор.

Меру пресечения ему будут выбирать в Соломенском районном суде в среду, 1 ноября.

Кроме того, Аваков прокомментировал свое хорошее настроение во время задержания. Он попал на видео во время разговора с сотрудниками спецназа Национального антикоррупционного бюро, на ролике сын министра внутренних дел улыбается.

"Знаете, как говорит мой отец? Оставайтесь оптимистом", - отметил он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, НАБУ сообщило о подозрении всем трем лицам, которых задержали по делу о возможной растрате более 14 миллионов гривен при закупке рюкзаков для нужд АТО в 2015 году.

Теги материала: Аваков, задержание, НАБУ, видео
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

НАБУ сообщило о подозрении всем задержанным по "делу рюкзаков"
Важное
НАБУ сообщило о подозрении всем задержанным по "делу рюкзаков"
Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева
Важное
Эксклюзив  Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева  Видеорепортаж
НАБУ сообщило о подозрении двум лицам по делу, в рамках которого задержали сына Авакова
Важное
НАБУ сообщило о подозрении двум лицам по делу, в рамках которого задержали сына Авакова
Рабинович: События обостряются - 7 ноября парламент может быть захвачен
Важное
Рабинович: События обостряются - 7 ноября парламент может быть захвачен
Аваков прокомментировал задержание своего сына
Важное
Аваков прокомментировал задержание своего сына
НАБУ уже полтора года расследует дело, в рамках которого задержали сына Авакова
Важное
НАБУ уже полтора года расследует дело, в рамках которого задержали сына Авакова

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева
Эксклюзив  Кличко назвал проблемы с подачей тепла в квартиры Киева  Видеорепортаж
31.10.2017
Кличко похвастался масштабом ремонтных работ в Киеве
Эксклюзив  Кличко похвастался масштабом ремонтных работ в Киеве
31.10.2017
Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью
Эксклюзив  Дейдей считает, что убийство Окуевой является не последней резонансной смертью  Видеорепортаж
31.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 30 октября - 5 ноября
30.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика