Сын Авакова впервые прокомментировал свое задержание

MIGnews.com.ua

Дело в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова о закупке рюкзаков для нужд АТО по завышенным ценам является политическим. Такое заявление сделал сам Аваков-младший, передают Схемы.

"Процессуальные действия НАБУ связаны с совершенно политизированным, ангажированным политическим делом, в котором ни грамма юридической логики, оснований и так далее", - сказал он.

Соответствующий комментарий сын главы Министерства внутренних дел дал в городской клинической больнице Киева №4, куда его привезли для прохождения медицинского обследования перед помещением в следственный изолятор.

Меру пресечения ему будут выбирать в Соломенском районном суде в среду, 1 ноября.

Кроме того, Аваков прокомментировал свое хорошее настроение во время задержания. Он попал на видео во время разговора с сотрудниками спецназа Национального антикоррупционного бюро, на ролике сын министра внутренних дел улыбается.

"Знаете, как говорит мой отец? Оставайтесь оптимистом", - отметил он.