Порошенко прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Саудовскую Аравию с двухдневным официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Вместе с ним, в страну приехала его жена Марина Порошенко.

В рамках визита президент проведет переговоры с руководством Саудовской Аравии, в частности с королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и наследным принцем, вице-премьер-министром, министром обороны Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Кроме того, во время встреч состоится обсуждение вопросов двустороннего инвестиционного, торгово-экономического и военно-технического сотрудничества.