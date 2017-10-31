Порошенко прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Саудовскую Аравию с двухдневным официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Вместе с ним, в страну приехала его жена Марина Порошенко.
В рамках визита президент проведет переговоры с руководством Саудовской Аравии, в частности с королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и наследным принцем, вице-премьер-министром, министром обороны Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.
Кроме того, во время встреч состоится обсуждение вопросов двустороннего инвестиционного, торгово-экономического и военно-технического сотрудничества.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопрос либерализации визового режима. Он добавил, что в 2005 году Украины предложила безвизовый режим для канадских граждан, тем самым открыв свои двери.