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Порошенко прибыл с визитом в Саудовскую Аравию
31.10.2017 21:28

Порошенко прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Саудовскую Аравию с двухдневным официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Вместе с ним, в страну приехала его жена Марина Порошенко.

В рамках визита президент проведет переговоры с руководством Саудовской Аравии, в частности с королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и наследным принцем, вице-премьер-министром, министром обороны Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Кроме того, во время встреч состоится обсуждение вопросов двустороннего инвестиционного, торгово-экономического и военно-технического сотрудничества.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо вопрос либерализации визового режима. Он добавил, что в 2005 году Украины предложила безвизовый режим для канадских граждан, тем самым открыв свои двери.

Теги материала: Петр Порошенко, Саудовская Аравия, визит, Марина Порошенко
Новости СМИ2
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